Yasmin chama Davi de psicopata em conversa com Michel

Depois disso, a modelo disse ao colega que Davi é psicopata e relembrou o momento em que ele a alertou sobre as alianças dela com os integrantes do Quarto Gnomos no início do programa.

Yasmin também apontou que Davi tem problemas com todos os camarotes da casa. "Ele tenta isso. Igual ele fez com as 'fadas'. E sabe o que aconteceu? Eu não caí na dele e expus ele para os Gnomos. E o que aconteceu depois? Virei o foco. O alvo. Eu, a Wanessa e o Rodriguinho. Ele tem problema com o Camarote", concluiu a modelo.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão?

