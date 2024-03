Wanessa se esquece do principal em pronunciamento: pedir desculpas a Davi

Wanessa Camargo, 41, pronunciou-se pela primeira vez sobre sua desclassificação do BBB 24 (Globo). Ela divulgou em suas redes sociais um vídeo, no qual agradece o apoio dos fãs e pede perdão a todos que tenham se magoado com alguma atitude sua dentro do reality.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, criticou a cantora por não ter incluído uma retratação direta com Davi na gravação. "Ela esqueceu algo essencial, que era para estar nos primeiros segundos do vídeo: o pedido de desculpas ao Davi - não só pelo que ocasionou a saída dela - a agressão -, mas também pelas falas contra ele ao longo da temporada."