'Vai entrar gente, eu estou falando para vocês', diz Leidy Elin

Enquanto organizava o quarto com seus colegas de confinamento nesta terça-feira (5), Leidy Elin sugeriu que entrarão novos integrantes no programa, já que disponibilizaram roupas de cama para troca no Quarto Magia.

O que aconteceu

Enquanto Leidy Elin, Giovanna, Isabelle, Raquele, Matteus, Bia e Alane estavam ocupados trocando as roupas de cama no Quarto Fada, receberam um aviso da produção sobre a disponibilidade de materiais para a manutenção do Quarto Magia na despensa.