Sem jogo duplo, Davi faz o que o público quer ver no BBB 24, opina Saryne

A enquete realizada por Splash aponta para Michel, 33, como o mais provável eliminado do BBB 24 (Globo) nesta terça-feira (5), com 76,64% das intenções de voto. Na sequência, vêm Davi, 21, e Alane, 24, respectivamente com 21,79% e 1,57%.

Para Bárbara Saryne, apresentadora do Splash Show, a coerência com o que diz está entre os principais méritos do baiano no jogo. "Uma das coisas que faz com que o Davi cresça muito com o público aqui fora é ele ter uma palavra só. Davi não é muito de duas palavras. Vai ao confessionário e chama a Yasmin de 'inútil', [mas] na frente dela chama também."