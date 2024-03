Sabrina Boing Boing relata usar fraldas e dormir sentada no pós-cirúrgico

Assim que saiu da cirurgia, Sabrina passou três dias internada recebendo atendimento das enfermeiras do hospital. Depois de receber alta, ela está sendo cuidada pelo noivo, Carlos Pucci. A modelo ainda não teve liberação médica para retomar atividades básicas.

Agora é ele que me ajuda para tudo, banho, trocar curativos e fralda, remédios. Quero ver se ele vai me achar atraente depois disso tudo!

Com 5 litros de silicone em cada seio, a tatuadora está se acostumando com o novo peso que carrega. "Qual está sendo a sensação nesse momento, pesa?" perguntou um anônimo. "Pesa, vivo esbaforida. Mas já estou me acostumando. Cada dia estão fazendo mais parte de mim", respondeu a loira.

Nos últimos dias, Sabrina relatou também dificuldades para conseguir bater palmas pelo volume do seio. Ela também falou sobre estar passando por quadro de depressão pós-operatória.