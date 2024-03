Renata Heilborn analisa fama após traição de Courrege ser exposta

Renata Heilborn, 34, viu seu número de seguidores aumentarem após expor o motivo do fim de seu casamento com o jornalista Marcelo Courrege, 42.

O que aconteceu.

A jornalista garantiu que ainda está processando e digerindo tudo o que aconteceu. "Acho que não é fácil pra ninguém ter a vida exposta. Ainda mais quando se trata da sua vida pessoal, e no meu caso, de dores profundas que ainda estou no processo de digerir e curar. Eu sempre quis ser reconhecida pelo meu trabalho, meu ofício. E não pelo que me aconteceu. Mas estou aprendendo a lidar com isso", disse em conversa com a Quem.

Ela admite que a exposição na mídia teve um lado positivo. "Se eu disser que essa exposição não teve um lado positivo, estaria mentindo. Por isso mesmo eu estou tentando usar essa visibilidade pra mostrar quem é a Renata. Mostrar a profissional que eu sou e que isso que aconteceu não me define. Eu sou uma confusão, não pertenço à caixinha nenhuma, mas sou muito melhor do que isso. É o que eu digo para as pessoas: 'se veio pela fofoca, eu garanto que o conteúdo é muito melhor'"