Quem sai do BBB 24? Parcial UOL aponta eliminação após provocação no quarto

No paredão desta semana, Alane, Davi e Michel disputam a preferência do público no BBB 24. De acordo com a enquete UOL, atualizada às 14h10, o professor será o próximo eliminado do programa.

O que diz a enquete

A parcial aponta que Michel deixará o reality show com alto índice de rejeição. Atualmente ele aparece com 75,81% dos votos.

Davi Brito aparece em segundo lugar, com 22,64%. Com a desclassificação de Wanessa Camargo, muitas pessoas ficaram insatisfeitas com o participante.