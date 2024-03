Paredão entre Davi, Michel e Alane bate recorde de votação, diz Boninho

Boninho passou nos estúdios do Mesacast e anunciou um marco no 11º Paredão do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Segundo o diretor do reality global, a berlinda entre Alane, Davi e Michel está agitada.