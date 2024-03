Parcial UOL aponta quem sai do BBB 24 após pedido de desculpas de Wanessa

Alane, Davi Brito e Michel disputam a preferência do público no paredão desta semana do BBB 24. De acordo com a enquete UOL, o professor será o próximo participante eliminado do programa.

O que diz a enquete

A nova parcial da votação, atualizada às 17h25, mostra que Michel já possui um alto índice de rejeição. O professor tem 76,54% dos votos.

Após enfrentar uma série de discussões, Davi Brito voltou a estabilizar seu favoritismo junto ao público. Ele está em segundo lugar com 21,88%.