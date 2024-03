'O erro partiu delas, eu não jogo com a Leidy', disse Davi para sister

Davi, por sua vez, não se considera o único culpado pela situação, pois se Alane e Bia também jogam com Leidy, elas não deveriam ter compartilhado a informação com ele. "Eu não tenho 100% de culpa pelo simples fato de que não jogo com a Leidy, e para mim essa é uma arma que eu poderia ter usado contra ela", argumenta o brother.

"Isso que tu não tá entendendo, confiaram em você por conta de grupo", pondera Isabelle.

"Nem tu tá querendo me entender", reclama Davi.

A sister concorda com o brother sobre Alane e Bia estarem erradas por terem passado a informação para Davi, mas não isenta a culpa do brother na situação. "Todo mundo veio me atacar, então eu ataquei também. É isso, quando tão me tacando fogo em mim e eu tenho uma arma para usar, vou taca-lhe fogo também."