Leticia Isnard é assaltada no Rio: 'Fica a marca da violência sofrida'

A atriz Leticia Isnard, 49, contou que foi assaltada dentro do carro e perdeu o celular. Ela afirmou que está bem e não sofreu violência física.

O que aconteceu

Em um desabafo no Instagram, a atriz contou como aconteceu o caso. "Alô corajosos cariocas… Arrancaram o celular das minhas mãos dentro do carro, então se receberem mensagens em meu nome pedindo dinheiro não atendam", começou ela.

Na sequência, ela contou que está bem após o ocorrido. "Estou bem, não sofri violência física, mas no requinte de crueldade o ladrão apagou o HD do meu computador e bloqueou a placa mãe, inutilizando meu computador que estava em casa e não tinha nada a ver com a história. Surreal".