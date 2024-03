Leidy e Yasmin planejam jogar malas de Davi na piscina do BBB 24

Em uma conversa na área externa do BBB 24 (Globo), Yasmin e Leidy ventilaram a possibilidade de jogar as malas de Davi na piscina, caso ele volte do 11º Paredão.

O que aconteceu

Yasmin disse que Davi espera que mais alguém toque nele numa discussão, para que a pessoa seja expulsa. "O sonho da vida inteira dele é que no meio disso eu faça assim.... Mais uma que ele vai desclassificar".