Jose Inocêncio dá 'receita' para pacto com diabo em 'Renascer'

No capítulo de quarta (06), da novela das 9 "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Marcos Palmeira) dá 'receita' do pacto com o diabo para Tião Galinha (Irandhir Santos).

Decidido a ter o seu próprio cramulhão, o funcionário de Egídio (Vladimir Brichta) procura o protagonista. "E você veio de lá até aqui no lombo de mula só pra me perguntar como é que se cria um diabinho desse?", pergunta o pai de José Venâncio (Rodrigo Simas). "Porque ouvi falar que o senhor é uma pessoa muito da braba... é. Mas, também, da melhor qualidade", responde o homem.