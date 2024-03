'Olha ali, tudo é muito fake', diz sister sobre o Quarto Fada

"Não tenho paciência para as Fadas. Olha ali, tudo é muito fake. Olha aquilo ali, Leidy. Não dá, cara, eu gosto de pessoas reais, com coisas reais", desabafou a sister.

"Leidy, você tem que concordar comigo, cara. Você concorda, não concorda? Fala a verdade". "Que eu sou fake?", continuou Yasmin.

Em seguida, Yasmin se explicou: "Não, eu não estou falando de você, né? Você sabe do que eu estou falando. Tudo muito montado, me dá nervoso. Eu gosto de gente de verdade. Você é uma pessoa de verdade, com reações de verdade, genuína. Eu gosto de pessoas, não de robôs".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão? Alane Divulgação/Globo Davi Reprodução/Globo Michel Reprodução/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER