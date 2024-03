Gerente agredido por Rafael Cardoso: 'Tudo que fiz foi tentar me defender'

O gerente de bar João Fernando, que foi agredido pelo ator Rafael Cardoso, em entrevista ao jornal O Globo:

Profissional disse que ficou ferido e esteve no IML para fazer exame de corpo de delito. Ele, no entanto, não explicou o que teria motivado a briga. "Tudo o que fiz foi tentar me defender dessa loucura que deu nele."

Gerente contou que está se recuperando de uma cirurgia. "Estou de repouso até hoje, não posso fazer exercícios. Tenho três meses para me recuperar por conta da cirurgia. Uma tela foi colocada. Foi uma operação de hérnia inguinal. Obviamente, por isso nem sequer briguei, sequer me defendi. Só defendi minha cirurgia."