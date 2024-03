'Família É Tudo': Tempestade atinge navio e destrói aniversário de Frida

No capítulo de quarta (06), da novela das 7 "Família É Tudo" (Globo), uma tempestade atinge o navio onde Frida (Arlete Salles) está comemorando seu aniversário.

Depois de nenhum dos netos comparecerem ao cruzeiro para comemorar com a avó, a dona da gravadora celebra mais um ano de vida com a irmã Catarina (Arlete Salles) e o sobrinho Hans (Raphael Logam). Os três irão a uma festa à fantasia no navio.