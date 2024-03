Expulsão de Wanessa foi uma benção para o jogo de Yasmin

"Não tem mais aquela trava que a Wanessa colocava, de 'não faça isso'. Pelo menos, tá sendo interessante isso de ela se impor, indo com um pouco mais de ímpeto para confrontar o que discorda."

Apesar da mudança de postura, o comentarista acredita que a sister tem dado demonstrações de que é "muito imatura".

"Todo esse caos porque o Davi ousou chamar Yasmin de inútil", comentou. "Toda a maneira como ela lida com esse contraponto do Davi, da própria Alane e Matteus, abala muito ela. Parece meio mimada, 'tudo tem que ser do meu jeito' [?] Tá um pouco aquém até da visão que eu tinha dela".

Bárbara Saryne acrescentou que Yasmin não aceita que ninguém fale com Davi no BBB e conseguiu mobilizar a casa contra o baiano por um simples adjetivo — inclusive Giovanna que, segundo a comentarista, fez uma acusação grave sobre assédio a Davi. Para ela, Yasmin é uma "decepção" no BBB 24 e apresenta algo completamente diferente do que o público esperava.

"Sinto a Yasmin, desde o inicio do jogo, muito insegura, sempre precisando muito da aprovação das pessoas. Justamente por isso, coisas pequenas se tornam grandes. Ela não consegue se defender sozinha e cobra dos outros uma defesa, mostrando que Davi esta certo, que ela não tem força no jogo".