Denise Rocha sai em defesa de homens casados que assinam OnlyFans

Segundo ela, é preciso definir os limites de cada relacionamento. "O que era considerado traição no passado pode não ser mais nos dias de hoje. É preciso uma comunicação aberta e honesta para definir os limites de cada relacionamento".

Denise realiza cerca de 3600 fotos por mês e grava mais de 200 horas de vídeos: "Não é fácil como falam a produção de conteúdo. Tenho um gasto mensal alto com locação de diversos ambientes, produção de looks, maquiador e fotógrafo. Tudo feito com muito carinho para eles. As plataformas são como qualquer outro empreendimento; é a minha empresa, e quanto mais invisto, mais obtenho o retorno almejado".