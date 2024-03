Cintia Dicker sobre filho de Scooby e Piovani morar com ela: 'Muito feliz'

A modelo disse que está feliz com a mudança de Dom: Tô muito feliz, acho que vai ser muito legal para a Aurora ter o Dom perto, que é super carinhoso com ela. Se Deus quiser, em breve, vamos viajar para Portugal, para a Aurora ver a Liz e o Bem também. Mas, eu tô muito feliz e tenho certeza que o Dom vai ser muito feliz com a gente no Rio".

Scooby teve três filhos com Luana Piovani: Dom, de 11 anos, e os gêmeos, Bem e Liz, de 8. Atualmente, os três moram com a atriz em Portugal, mas o primogênito vai se mudar para o Rio de Janeiro para viver com o pai.

O surfista também é pai de Aurora, de 1 ano, fruto do relacionamento com Cintia.