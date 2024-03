BBB 24: 'Ter sido o Davi falando ficou mais pesado', ponderou Bia

Na parte externa da casa do BBB 24 (Globo), Beatriz conversou com Isabelle, sobre a palavra "inútil" usada por Davi ter mais peso que as palavras de ofensa usadas por Yasmin durante a treta dos dois.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu