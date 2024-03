BBB 24: Após Sincerão, Bia declara que não confia mais em Davi

Após o último Sincerão do BBB 24 (Globo), Beatriz conversou com Alane e opinou sobre o comportamento do Davi na dinâmica.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo com Alane, Bia afirmou que vai se distanciar de Davi e que não quer mais falar sobre jogo com ele: "O Davi é muito incisivo no que quer. Então, no momento que ele explode, que ele quer fazer aquilo, ele não vai pensar no grupo. É como ele falou, ele é jogador. Ele joga."