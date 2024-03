Alane após tretas em Sincerão: 'Não vou implorar a amizade de ninguém'

A bailarina ainda prometeu não gritar com quem tem afinidade na casa: "Eu não vou gritar com uma pessoa que eu gosto. Eu grito com o Juninho, com a Fernanda, com a Leidy não vou gritar, contigo não vou gritar".

Beatriz fez uma ressalva: "Mas ninguém pode pisar em você. Ela gritou ontem também e eu nem dei atenção, porque é uma pessoa que a gente gosta, a gente não vai tratar diferente. Mas se ficar gritando toda hora comigo, aí vai levar".

Alane concordou e acrescentou: "Aí, vai levar, porque eu não sou palhaça, não sou moleca".

