Após desistência e desclassificação no BBB, Boninho fala de repescagem

Boninho participou do Mesacast, anunciou um marco no 11º Paredão do BBB 24 (Globo) e falou de uma possível repescagem após desistência de Vanessa Lopes e desclassificação de Wanessa Camargo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao ser questionado por um fão do reality global sobre uma possível repescagem, o diretor logo cortou o assunto.