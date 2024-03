Andressa Urach e ator pornô revelam regras de 'marmita' do casal

Regras para ser 'marmita' do casal. "Posso sim [transar com outras pessoas]: se for homem, mostro pra ele e ele diz se 'sim' ou 'não'. Quando acontecer, ele vai gravar junto, ou vai me gravar. Se for mulher, posso escolher do meu gosto, mas ele tem que estar junto, seja pra filmar ou pra gravar junto. A gente só não pode beijar. Eu posso beijar meninas, mas não meninos. E ele não pode beijar meninas. E está tudo certo"

A influenciadora, que já é mãe de Arthur, 18, e Leon, 2, contou se pretende ter mais filhos. "Já tenho dois meninos. Gostaria de ter uma menina daqui dois anos, mas não é certeza."