Alane chora no confessionário do BBB: 'Pessoas que gosto estão contra mim'

Emparedada essa semana no BBB 24 (Globo), Alane desabafou no Raio-X de hoje (5) sobre sua convivência no reality show.

O que aconteceu

No confessionário, a sister chorou e disse estar "muito emotiva" com a "montanha-russa" de emoções do BBB.