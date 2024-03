Sister declara 'Vou meter de Nizam aqui, vou perguntar um por um'

Após analisar o Queridômetro desta segunda (4) no BBB 24 (Globo) e se deparar com um emoji de nojo, Leidy Elin se irritou e prometeu repetir atitude de Nizam no jogo.

O que aconteceu

Pela manhã de hoje (4), Leidy Elin e Giovanna analisaram o Queridômetro e a trancista ficou muito irritada ao ver que recebeu um emoji de nojo.