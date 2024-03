Sato posa beijando Nicolas Prattes e se declara após sofrer etarismo

Sabrina Sato, 43, usou suas redes sociais para abrir o álbum de fotos da viagem romântica que fez com Nicolas Prattes, 26.

O que aconteceu

Sabrina compartilhou uma foto em que aparece beijando o ator. A apresentadora e Nicolas viajaram pela Costa Rica após curtirem a folia de Carnaval

Na legenda, a ex-BBB fez uma declaração apaixonada: "As 5:43h da manhã e a gente já ouvia e desejava Pura Vida. Pura vida na Costa Rica é ter a consciência que a vida é o que fazemos dela, além de apreciar as coisas mais simples, com felicidade e otimismo. Obrigada Nicolas meu [emoji de coração]"