Protagonismo de Arlete Salles aos 85 anos é celebrado em 'Família É Tudo'

O protagonismo de Arlete Salles, aos 85 anos, vivendo as irmãs gêmeas Frida e Catarina, foi celebrado. "O nome da Arlete Salles em primeiro, ela merece muito ter essas protagonistas", comemorou uma fã. "Protagonizar uma novela aos 85 anos de idade é pra poucas e a Arlete Salles merece demais essa oportunidade", disse outra.

A abertura foi outro ponto repercutido pelos telespectadores. "Na abertura de 'Família É Tudo' a avenida Paulista termina no viaduto do Chá", percebeu um internauta. "Eu gostei da animação da abertura de 'Família É Tudo', seguiu uma linha parecida com a da ótima abertura de 'Salve-se Quem Puder'. Infelizmente a música não curti tanto", comentou um segundo.

