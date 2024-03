Preta Gil mudou percepção sobre a morte após câncer no intestino

Em participação no "Roda Vida", da TV Cultura, Preta Gil diz que mudou seu ponto de vista com relação à morte após enfrentar uma batalha contra um câncer no intestino.

O que aconteceu

Mudança de percepção sobre a morte. "(O câncer) mudou, sim, minha percepção da morte. Não tira ais meu sono. Eu me cuido pra que tenha uma vida longeva, até quando Deus quiser. Conversei bastante com Ele e eu acho que não tenho mais aquela angústia. A doença humaniza, de verdade, a morte. Te aproxima de verdade e você faz uma desconstrução".

Experiência de quase-morte. "Quando eu tive a septicemia (sepse), fazendo a quimio, foi divisor de águas, porque tive uma experiência de quase-morte, fui ressuscitada pelos médicos e voltei".