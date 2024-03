Olavo cai pra trás ao ver Bebel em casamento com cena icônica de meme

Urbano convida Marion para ir ao casamento de Fred com ele. Taís diz que Ivan precisa aceitar a oferta de Lúcia. Jáder marca encontro com Bebel em frente ao Duvivier. Bebel vê Olavo entrando com Alice.

Jáder diz que Olavo vai ao casamento de Fred com Alice. Virgínia decide arrumar Bebel e levá-la ao casamento. Isidoro conversa com Daniel e Paula sobre o pedido de Taís. Os dois desaconselham que ele ceda. Rodrigo entrega o relatório do detetive sobre Lúcia para Antenor. Isidoro diz a Taís que vai conversar primeiro com Clemente e lhe pede para encontrá-lo depois. Olavo reage ao ver Bebel no casamento.

Marion percebe o nervosismo de Olavo ao conversar com Bebel. Urbano se impressiona com Bebel. Mateus cumprimenta Fred. Dinorá não dá atenção para Gustavo. Mateus deseja felicidades a Camila em tom emocionado. Camila chora quando ele sai. Rita conta para Heitor que Fred chantageou Neli.

Heitor pede que Camila não se case com Fred. Neli diz que não queria que a filha cometesse o mesmo erro que ela, que casou por amor com alguém sem dinheiro. Camila pede para ficar sozinha e decidir. Urbano pede a Marion para apresentá-lo a Bebel.