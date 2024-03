Novela 'Renascer': Veja resumos dos capítulos de 04 a 16/03

Terça-feira, 05 de março

Inácia questiona José Inocêncio sobre o mandante da morte do patrão, encomendada a Damião. Venâncio aceita a ajuda de Eriberto para descobrir o paradeiro de Du, sem que Buba saiba. Joana descobre que Egídio é quem rouba suas roupas do varal. José Inocêncio avisa a Damião que Inácia e Chico não aceitam o casamento, e que ele não concorda que o funcionário leve Ritinha embora da fazenda. Damião promete ser fiel a José Inocêncio. Lu e João Pedro ficam cada vez mais amigos e Zinha sente ciúmes. Eriberto se assusta com a promessa de vingança de Eliana contra Venâncio. Norberto fala sobre José Inocêncio para Tião.

Quarta-feira, 06 de março

Tião procura por José Inocêncio e conta sobre o desejo de ter um diabinho assim como o fazendeiro, para abrir seus caminhos. Joana avisa a Dona Patroa que Egídio furta suas roupas do varal, e descobre que a mulher do fazendeiro veste as peças a pedido do marido. José Inocêncio dá a receita para Tião criar seu próprio diabinho. Damião aceita a proposta de Chico e revela o nome da pessoa que o contratou para matar José Inocêncio, em troca de se casar com Ritinha. Mariana repreende José Inocêncio por ter mentido para Tião. Lu sente pena de João Pedro. Inácia pede demissão para José Inocêncio.

Quinta-feira, 07 de março

José Inocêncio manda Inácia dormir no quarto que era de seus filhos, e avisa a Mariana que a mãe de Ritinha irá morar com eles. Mariana liga para Bento e Venâncio e os avisa que José Inocêncio quer que eles voltem à fazenda. Joana não aprova a ideia de Tião criar um diabinho. Padre Santo celebra o casamento de Ritinha e Damião, sem a presença de Inácia. Inácia conta para Mariana o sonho que teve com José Inocêncio. No leito de morte de Chico, Damião promete não deixar ninguém matar José Inocêncio. José Inocêncio repreende Zé Bento. Tião consegue a ave com as características que buscava. José Inocêncio pergunta a Venâncio por que Buba não viajou para a fazenda.