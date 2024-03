Novela 'Elas por Elas': Veja resumos dos capítulos de 04 a 16/03

Terça-feira, 05 de março

Ísis diz a Giovanni que ainda está magoada, e pede que o rapaz fique ao lado de Cris e do suposto bebê. Cris e Marcos se chantageiam. Natália afirma a Carol que não cederá aos pedidos de desculpa de Marcos. Em seu cativeiro, Jonas fica incrédulo com o comportamento de Helena. Giovanni decide se casar com Cris, que comemora o sucesso de seu plano. Carol dá uma chance a Carlinhos. Vic desabafa com Nando sobre seus sentimentos por Renée e Márcia. Tony conta a Giovanni que ele e Cris se uniram para atrapalhar seu romance com Ísis. Cris confessa a Helena seu plano para se casar, e revela que Ísis é quem está realmente grávida de Giovanni.

Quarta-feira, 06 de março

Cris explica para Helena seu plano para enganar Giovanni e esconder a gravidez de Ísis. Carol e Taís desconfiam de Pedro e Natália em relação à morte de Bruno. Yeda revela a Lara a suposta gravidez de Cris. Marcos implora pelo perdão de Natália. Jonas conversa com Fagundes e deduz que Helena foi a responsável pelo incêndio no abrigo de animais. Wagner é convocado para o transplante. Lara confessa a Mário que estranhou a notícia da gravidez de Cris. Helena tortura Jonas. Roberto é chamado para depor sobre a morte de Átila, e acusa Taís.

Quinta-feira, 07 de março

Rico conta a Lara que Roberto acusou Taís pela morte de Átila. Natália se incomoda com a aproximação entre Carol e Carlinhos. Marcos observa quando Sérgio esconde um livro em seu escritório. Lara e Mário enfrentam Roberto. Taís desabafa com Raquel e Evilásio sobre Pedro. Marcos conta a Ísis sobre o casamento de Cris e Giovanni. Helena forja áudios de Jonas, a fim de disfarçar seu sequestro. Lígia fala com Giovanni sobre Helena. Marcos provoca Helena, que o agride. Rico explica por que Taís está implicada na morte de Átila. Roberto procura Petrúcio no presídio.