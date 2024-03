'Família é Tudo': Hans e Catarina planejam como quebrar as pernas de Frida

No capítulo de segunda (04), da novela "Família é Tudo", Vênus e Tom entram em contato e se apaixonam um pelo outro. Ambos crescem e ficam noivos, antes da viagem dele para a Inglaterra.

Decorrem 15 anos. Vênus reflete sobre como persuadirá os irmãos a comparecer à festa de aniversário da avó Frida. Hans e Catarina conspiram contra Frida. Vênus visita a irmã, Electra, na prisão, e parte para se encontrar com os outros irmãos, Plutão, Júpiter e Andrômeda.

Mathias briga com Vênus ao vê-la com o anel de noivado que recebeu de Tom. Tom fala sobre seu divórcio para Wilson. Hans avisa a Catarina que arquitetou para Vênus não embarcar no navio com destino ao aniversário de Frida.