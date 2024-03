Família É Tudo estreia hoje: acidente no mar levou 10 dias para ser gravado

A partir de hoje, o público vai ver uma sequência que envolve inundações, quedas e curtos-circuitos, além de muito drama e ação para retratar o caos dentro do navio. Isso é possível graças a efeitos especiais. Já o mar agitado, os ventos fortes e ondas gigantes foram criados por computação gráfica.

Engana-se quem pensa que a sequência foi gravada em um navio. A parte externa da embarcação foi totalmente construída a partir de computação gráfica e elementos virtuais, enquanto a interna contou com recursos de pós-produção. Cenas de embarque e desembarque e imagens na área de piscina, por exemplo, foram gravados em um shopping e um hotel na zona oeste do Rio de Janeiro.

O grande desafio é fazer tudo isso parecer real, conciliando o trabalho de pós-produção com a própria atuação do elenco, gravando em um local estático que depois irá se tornar o navio em meio à tempestade. A computação é responsável por mostrar a onda gigante batendo no navio, com a água entrando no deck, nas cabines, além de toda a área externa que é criada com elementos virtuais. Temos os lados artístico e técnico unidos para contar essa história.

Wesclei Barbosa, produtor de efeitos visuais da novela

O que esperar de "Família É Tudo"

Dona da gravadora Mancini Music, Frida acaba desaparecendo durante um acidente em alto mar e, ao ser dada como morta, surpreende a todos com seu testamento. Os cinco netos vão encarar uma missão que transformará suas vidas: além de morarem juntos, a despeito das diferenças entre si, terão que trabalhar para reconstruir o lugar que marcou o início da gravadora da família.

A meta é clara: ao final de um ano, se o desempenho dos irmãos não for satisfatório, eles não ganham nada e a herança a que teriam direito será entregue ao sobrinho ambicioso da matriarca, Hans Galindo (Raphael Logam). Ele, junto da mãe, Catarina, irmã gêmea de Frida, nunca mediu esforços para atrapalhar a relação entre avó e netos.