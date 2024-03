Dieguinho: Jogo de Yasmin é inútil para o BBB 24, mas útil para Davi

Na visão de Dieguinho, foi o reforço de Yasmin ao hate de Wanessa Camargo, 41, contra o baiano que o fez chegar tão longe no jogo. "Se não fosse a Yasmin falar mal do Davi junto com a Wanessa, ele não seria quem é aqui fora - só que não sabe disso. Ele não sabe que a Yasmin foi muito útil para ele, e não inútil."

Sem toda a oposição que Yasmin lhe ofereceu, Davi jamais teria chegado ao topo do favoritismo que ocupa no BBB 24, opina o apresentador. "Ao longo da temporada, quando a Wanessa falava mal do Davi, quem concordava com aquilo [que era dito] e fazia a Wanessa se sentir certa era a Yasmin. A Yasmin [realmente] foi inútil do ponto de vista geral do jogo, mas serviu à narrativa do Davi."

Paredão é prova de fogo para Davi no BBB 24

Alane, Michel e Davi formam o paredão desta semana no BBB 24 (Globo). Um dentre os três será o escolhido pela votação popular para deixar a competição na terça-feira (5), quando a berlinda em curso terá seu desfecho.

Para Chico Barney, existe até mesmo o risco de o baiano não sobreviver a esta berlinda. "Se esse paredão com o Davi tivesse acontecido na semana que vem ou na seguinte, tenho certeza que este tema da expulsão da Wanessa não seria tão forte como está sendo neste momento. Será uma grande prova de fogo. Se o Davi passar por este paredão, vai tranquilo [até o fim do jogo] - mas não sei se passará."