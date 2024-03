'Uma pessoa safada não vence na vida' diz Jojo sobre treta com Anitta

A ex-fazendeira tirou a prova real da história e a pessoa que supostamente teria acusado Jojo para Anitta mandou um áudio explicando o que aconteceu. A gravação foi reencaminhada para Anitta.

"Quem falou para gente disse que ela estava suspeitando desde que voltou da ilha e essa informação veio lá do Gabriel, é a mesma pessoa que falou da briga com a família dele. A gente não deu direto por que não tinha confirmação. Nada a ver, eu nem conheço a Jojo, gente. Para."

O rapaz citado pela assessora é o empresário Gabriel David, que viveu um affair com Anitta em 2020. "Enviei para ela e falei: 'Tire suas próprias conclusões'. E encerrei o assunto ali", conclui Todynho.

A história só vazou no momento em que Jojo estava no reality A Fazenda 12, no qual foi campeã. Ela afirma que nunca quis ganhar holofotes com a suposta gravidez da colega.

Cariúcha, 33, que tem uma rivalidade de longa data com Todynho, citou esta semana no programa Fofocalizando, da SBT, que a funkeira fofocava e vendia informações da Anitta, chamando-a de 'Judas'.

Para Jojo, o vazamento da informação na época em que estava confinada, no final do ano de 2020, foi uma estratégia da Garota da Laje de queimá-la durante o programa."A gente já imagina quem foi que vazou a história. A fim de me prejudicar porque eu estava dentro do reality. Deu em nada, saí campeã. Uma pessoa que é safada, que tem esses tipos de atitude, não vence na vida."