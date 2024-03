Após expulsão de Wanessa, Leidy teme que Yasmin desista do BBB 24

Leidy Elin demonstrou preocupação com Yasmin Brunet dentro do BBB (Globo). Ela falou sobre o assunto com Lucas na manhã deste domingo (3).

O que aconteceu

Leidy disse que está preocupada com Yasmin depois da expulsão de Wanessa Camargo. A cantora deixou o programa após ter sido acusada de agredir Davi.