'Deu uma tamancada na minha perna', diz Davi sobre Wanessa Camargo no BBB

Davi: "Ela veio em direção à minha cama, pegou as duas mãos dela e bateu na minha perna, deu uma 'tamancada' na minha perna. Eu levantei na hora, olhei pra cara dela. Só que eu vi que ela tava... entendeu? Só que assim, não tinha explicação. Porque ela viu que tinha uma pessoa deitada na cama e ela fez aquilo que ela fez. Ela me bateu. Eu me senti agredido. Porque assim, independente se eu sou homem, ninguém tem direito de bater em alguém assim".

