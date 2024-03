Além de Wanessa: relembre brothers desclassificados do Big Brother Brasil

O inquérito de investigação contra o participante foi arquivado ainda em março de 2012, dois meses após o ocorrido.

Ana Paula Renault - BBB 16

Ana Paula Renault no "BBB 16" Imagem: reprodução/Globo

Um dos destaques da 16ª edição do reality, Ana Paula deixou o reality após dar dois tapas no rosto do participante Renan Oliveira durante uma festa.

"Eu estava no limite da razão. Infelizmente, sou desse jeito, mas na casa estava mais exacerbada. Mas esse é o meu jeito", disse a hoje apresentadora em entrevista ao "Fantástico" após sair da casa.

Marcos Harter - BBB 17