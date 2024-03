'Aperta o botão', 'Você é moleque': a última treta entre Davi e Wanessa

Neste sábado, dia 2, Wanessa Camargo foi desclassificada do 'BBB 24' por descumprir uma das regras do programa. No relato do participante Davi, na tarde deste sábado, dia 2, a agressão foi confirmada por ele. Seguindo as regras do reality, a cantora deixou o 'Big Brother Brasil'. Mais informações serão apresentadas no programa de hoje por Tadeu Schmidt.

BBB 24 - enquete UOL: O que você achou de Wanessa ser desclassificada? Gostei, ela mereceu Reprodução/Globoplay Não gostei, ela não fez nada demais Reprodução/Globoplay Ainda não sei, preciso ver as imagens Reprodução A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

