Martinho da Vila processa INSS e volta a receber aposentadoria

Em nota para a coluna, o Instituto informou que reestabeleceu o benefício, e que os pagamentos referentes da dezembro de 2023 e janeiro de 2024 foram feitos. "O INSS ressalta que é importante que o senhor Martinho logo saque com urgência as parcelas já disponíveis para que o sistema não suspenda o pagamento por não recebimento por parte do segurado."

Mesmo que os últimos meses tenham sido pagos, Martinho tem direito a receber a somatória dos meses retroativos. Ainda conforme Ancelmo, o montante chega a R$80 mil e deverá se pago em até 15 dias.