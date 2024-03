Jonas é sequestrado por Fagundes em 'Elas por Elas'

No capítulo de sábado (02), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Jonas (Mateus Solano) é sequestrado por Fagundes (Antonio Tabet).

Após terminar o relacionamento com Adriana (Thalita Carauta), o pai de Giovanni (Filipe Bragança) está isolado em um hotel. "Eu não quero falar com ninguém. Será que é tão difícil de entender?", diz Jonas ao ignorar mensagens da ex no celular.