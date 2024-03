Gracyanne Barbosa exibe força ao fazer pole dance com salto e fio dental

Gracyanne Barbosa, 40, mostrou suas habilidades na dança em um vídeo em suas redes sociais em que pratica pole dance apenas de salto e fio dental.

O que aconteceu

Em uma aula de pole heels — pole dance com salto —, Gracyanne fez uma apresentação onde exibiu sua destreza e força para realizar os passos no poste. A modelo fez uma coreografia ao som do funk "Quando a Vontade Bater", do cantor PK Delas.