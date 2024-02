Renata Del Bianco rebate críticas por vender fotos sensuais grávida

Renata Del Bianco, 28, que viveu "Vivi" em Chiquititas, respondeu aos comentários sobre ter vendido fotos grávidas em uma plataforma de conteúdo adulto.

O que aconteceu

A atriz se revoltou com os comentários que recebeu criticando ter vendido fotos sexys enquanto está gestante do segundo filho. Em uma sequência de stories feito nesta quinta-feira (29), Bianca dividiu falas como 'respeita sua gravidez', 'espera teu filho nascer para fazer esses ensaios', 'quando teu filho crescer e ver isso vai morrer de vergonha', 'não tem medo do que sua filha vai pensar?'.