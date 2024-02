Ludmilla e Brunna combinam biquínis e tomam sol agarradinhas no Caribe

Ludmilla mostrou nesta quinta-feira (29), a seus seguidores, novos cliques de sua viagem para o Caribe com a esposa, Brunna Gonçalves.

O que aconteceu

Lud e a esposa estão passando as férias em St. Barths, uma ilha no Caribe, e a cantora mostrou como têm sido seus dias no local, com sol, praia e passeios de barco e jetski.

"Acho que eu combino com o Caribe", escreveu a cantora na legenda, mostrando que ela e Brunna chegaram a combinar biquínis brancos em uma das ocasiões e tomaram sol agarradinhas em um barco.