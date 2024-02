Idols e atores sul-coreanos que já namoraram

Quem viveu a virada do ano de 2018 para 2019 no k-pop twitter com certeza lembra do caos total que foi as fotos e confirmação de relacionamento entre a Jennie das Blackpink e o Kai da Exo. Ambos são de grupos com fandoms enormes e Kai já tinha namorado anteriormente Krystal, do grupo f(x). Confirmar um namoro publicamente já é difícil por la, imagina dois?! O relacionamento durou menos de cinco meses, mas jamais será esquecido pelo barulho que fez.

Jisoo e Bohyun

É mal das Blackpink não poder simplesmente conhecer alguém e curtir, pois Kim Jisoo teve seu "namoro" com o ator Ahn Bohyun exposto no meio de 2023 e em outubro a YG, empresa do grupo, lançou uma nota dizendo que o relacionamento havia acabado por culpa das agendas cheias. Mal começou e já acabou.

YG ENT confirms (October 2023) that Jisoo & Ahn Bohyun have broken up as they became estranged from each other due to their busy schedules.

the ex-couple had confirmed the news of their relationship in August 2023.