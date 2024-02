Cris está grávida de Giovanni em 'Elas por Elas'?

Giovanni já está pensando em deixar Cris para voltar para a ex-namorada. "Você acha que ainda dá tempo?", questiona ele para o avô sobre reatar com a filha de Adriana (Thalita Carauta). "Claro que dá! Procure a Ísis, vocês se amam!", responde Sérgio (Marcos Caruso).

Depois do papo com o ricaço, Giovanni decide terminar tudo com Cris. "Mas antes eu tenho que conversar com a Cris", diz ele.

O moço não contava que a filha de Lara (Deborah Secco) seria mais rápida em não deixar isso acontecer. "Oi, meu amor... Que bom que você chegou. A gente precisa conversar", afirma Cris. "Precisa mesmo", responde Gio.

Com um falso teste de gravidez nas mãos, ela anuncia a mentira para o filho de Jonas (Mateus Solano). "Eu tô grávida, eu tô esperando um filho seu", mente.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.