Jornalistas são assaltados durante reportagem sobre roubos no Ceará

Dois adolescentes foram detidos no dia seguinte. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) emitiu um alerta por volta das 15h30, quando os dois foram vistos numa moto com queixa de roubo. Ao interceptar os jovens de 15 e 16 anos, os policiais militares encontraram também o celular do repórter, que havia reportado o roubo na noite anterior.

Eles foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente. Lá, foi instaurado um ato infracional análogo ao crime de receptação. Agora, a polícia judiciária vai investigar sua participação no roubo ao repórter.