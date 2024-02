Personal ensina treino que deixou Kéfera com corpo definido

Terça-feira

Foco: Dorsais

40 minutos a uma hora de cardio de baixa intensidade (caminhada ou pedalada)

16 repetições - Puxadas abertas e fechadas

16 repetições - Remadas abertas e fechadas

16 repetições - Pulled out

Quarta-feira

Foco: Glúteos

24 repetições - Elevação pélvica e suas variações

24 repetições - Abdução e extensão de quadril no cabo

24 repetições - Cadeira abdutora e suas variações

40 minutos a uma hora de cardio de alta intensidade

Quinta-feira

Foco: Ombros e tríceps

16 repetições - Elevação lateral com peso livre

16 repetições - Elevação frontal com peso livre

16 repetições - Variação angular de elevação lateral

16 repetições - Face pull com corda

Sexta-feira

Foco: Quadríceps

24 repetições - Cadeira extensora

24 repetições - Variação de agachamento

24 repetições - Afundo

40 minutos a uma hora de cardio de alta intensidade