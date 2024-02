'Elas por Elas': Jonas descobre verdade sobre paternidade secreta de Ísis

Jonas se mete na conversa dos dois. "É, Sérgio, o que você tem a ver com a viagem da Ísis?", pergunta.

Ísis e Sérgio decidem sair do apartamento e continuar o papo sozinhos. Depois disso, Adriana (Thalita Carauta) cai no choro. "Calma, Adriana! Agora que a Ísis e o Gio terminaram não tem mais nada que ligue ela ao Sérgio", Fala o ex de Helena (Isabel Teixeira) para a noiva.

A sobrinha de Marlene (Maria Ceiça) não aguenta mais esconder o segredo do amado. "Eu não aguento mais! Isso tá me consumindo! Eu não quero mais guardar esse segredo! Eu não aguento, eu não suporto", desabafa. "Que segredo? Do que você tá falando?", questiona o homem.

Nesse momento, Adriana revela para Jonas que Ísis é filha de Sérgio. "A Ísis é filha do Sérgio", conta.

